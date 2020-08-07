Сегодня в Петрозаводске спущено на воду новое судно

7 августа на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду самоходной грунтоотвозной шаланды «Морская», сообщается на сайте правительства республики.

Судно предназначено для транспортировки грунта во время проведения дноуглубительных работ при подготовке судоходных каналов и акваторий портов.

При строительстве «Морской» в большинстве своем использовалось оборудование российского производства, а также стран Таможенного союза. В разработке модели участвовали два петербургских конструкторских бюро. Строители судна выбрали модульный метод построения корпуса, что уменьшило затраты и дало возможность вставить дополнительный трюм объемом до 300 куб. метров.

По флотской традиции бутылку шампанского о борт на удачу разбила «крестная мать» судна, которой была выбрана инженер планово-диспетчерского отдела Онежского судостроительно-судоремонтного завода Наталья Угарова.

Шаланда «Морская» длиной 56 и шириной 11 метров будет трудиться на Черном море, в порту Новороссийска.

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе уже было построено два однотипных судна с объемом трюма 600 кубических метров. Шаланда «Трудовая» изготовлена для порта Темрюк, шаланда «Сильная» отправилась в Махачкалу. Еще одно судно с еще большим объемом трюма – шаланда «Рабочая» − приписана к порту Санкт-Петербурга.

Как сообщил директор Онежского судостроительно-судоремонтного завода Владимир Майзус, следующую шаланду спустят на воду через месяц, чтобы потом отправить ее в Махачкалу. В работе − еще буксир повышенного ледового класса, который будет использоваться в районе Северного морского пути. Кроме того, завод строит семь судов, предназначенных для вылова и перевозки краба. Последние суда-краболовы будут сданы в 2024 году.