Сегодня в Петрозаводске откроется Музей недавнего

12 августа в 17:00 состоится открытие Музея недавнего. Он создан по проекту Юлии Утышевой, руководителя Академии фотографии и основательницы арт-пространства «Синиц кориdoor». Музей расположился на первом этаже бывшего здания ОТЗ по адресу ул. Ч. Гаскойна, 4.

Открытие музея также приурочено к проведению фестиваля «Ночь заводов». Ожидается разнообразная программа: концерты, лекции, выставки, ночные экскурсии по заводским цехам, виниловая вечеринка, мастер-классы.

Вечером - праздничное включение на общем доме Академии фотографии, Синего коридора и Музея недавнего отреставрированной неоновой вывески «МИРУ МИР». // Фото: Синий коридор.