23 декабря 2020, 21:45
Общество

Сегодня в Петрозаводске началась новогодняя благотворительная акция

Жителям Карелии предлагают принять участие в сборе помощи для тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации

Благотворительный фонд "Теплообмен" и депутат Петросовета Елизавета Васильева объявили о начале сбора к Новому году гуманитарной помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Фонд с благодарностью примет:

  • продукты длительного хранения (различные крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, растительное масло, чай, сахар);
  • памперсы для детей и взрослых (один из главных пунктов помощи);
  • столовые посуду и приборы, кухонную утварь;
  • детские книжки, игрушки, развивающие игры;
  • постельные принадлежности;
  • канцелярские товары (ручки, карандаши, краски, тетради, альбомы и т. п.);
  • бытовую химию и хозяйственные принадлежности (кусковое мыло и средства личной гигиены, стиральный порошок, зубная паста, зубные щётки, средства для уборки дома и т. п.);
  • вещи не пригодные к носке (в дальнейшем их отправят на переработку, что даст вторую жизнь вещам);
  • ветошь, которая отправится в приюты для животных;
  • новогодние сладкие подарки для детей;
  • прочее.

«Если у вас есть то, чего нет в списке, предлагайте и приносите. Все собранные вещи будут переданы нуждающимся людям и организациям Карелии»,

– сообщила депутата Елизавета Васильева в своем обращении к горожанам.

Сбор вещей будет организован по следующим адресам:

23-25 декабря в офисе на пр. Ленина, д. 16, кв. 17. с 10.00 до 17.00

27 декабря Скандинавский проезд, д. 12 (рядом с управляющей компанией ООО "КСМ-Комфорт") с 16.00 до 18.00

28 декабря у ТЦ "Столица" (слева от главного входа) с 16.00 до 18.00

Изображение с сайта Петросовета

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