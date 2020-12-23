Сегодня в Петрозаводске началась новогодняя благотворительная акция

Благотворительный фонд "Теплообмен" и депутат Петросовета Елизавета Васильева объявили о начале сбора к Новому году гуманитарной помощи жителям республики, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Фонд с благодарностью примет:

продукты длительного хранения (различные крупы, макаронные изделия, консервы, печенье, растительное масло, чай, сахар);

памперсы для детей и взрослых (один из главных пунктов помощи);

столовые посуду и приборы, кухонную утварь;

детские книжки, игрушки, развивающие игры;

постельные принадлежности;

канцелярские товары (ручки, карандаши, краски, тетради, альбомы и т. п.);

бытовую химию и хозяйственные принадлежности (кусковое мыло и средства личной гигиены, стиральный порошок, зубная паста, зубные щётки, средства для уборки дома и т. п.);

вещи не пригодные к носке (в дальнейшем их отправят на переработку, что даст вторую жизнь вещам);

ветошь, которая отправится в приюты для животных;

новогодние сладкие подарки для детей;

прочее.

«Если у вас есть то, чего нет в списке, предлагайте и приносите. Все собранные вещи будут переданы нуждающимся людям и организациям Карелии»,

– сообщила депутата Елизавета Васильева в своем обращении к горожанам.

Сбор вещей будет организован по следующим адресам:

23-25 декабря в офисе на пр. Ленина, д. 16, кв. 17. с 10.00 до 17.00

27 декабря Скандинавский проезд, д. 12 (рядом с управляющей компанией ООО "КСМ-Комфорт") с 16.00 до 18.00

28 декабря у ТЦ "Столица" (слева от главного входа) с 16.00 до 18.00

Изображение с сайта Петросовета