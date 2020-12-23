Народных дружинников Петрозаводска наградили за охрану порядка

Государственный комитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Карелии выбрал лучших членов народных дружин по результатам работы в 2020 году, сообщает сайт правительства Карелии.

Сегодня, 23 декабря, наградили тех, кто отличился в Петрозаводске.

В уходящем году участники народных дружин Карелии принимали активное участие в обеспечении общественного порядка, в частности во время ограничительных мер, введённых в регионе. Они помогали во время подготовки и проведения общественых мероприятий, праздников, культурных и спортивных мероприятий.

За активное участие в охране общественного порядка, ценными подарками наградили членов петрозаводской добровольной народной дружины «Бузина».

За 11 месяцев 2020 года дружинники «Бузины» отработали 46 человеко-смен и составили 4 протокола об административных правонарушениях. Самыми активными участниками стали Борис Мазаев, Илья Белозеров, Илья Гаманович и Семен Филатов. Добровольцы получили поздравления и наручные часы.

Фото с сайта правительства Карелии