Сегодня в Карелию придут ливни и грозы

Сегодня, 8 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Вечером небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +23,+25°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-западным районам кратковременные дожди, местами ливни, грозы. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха +22, +27°С, местами до +30°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +27, ясно.

В Сегеже до +25, ясно.

В Сортавале до +26, переменная облачность, вечером дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»