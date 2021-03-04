Сегодня в Карелии полыхали пожары на севере и на юге

Сегодня в 13:23 пожарные Лахденпохского района выехали для борьбы с огнем в поселке Вятиккя, расположенном примерно в сорока километрах южнее райцентра, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

Горела частная баня. С огнем, при поддержке двух машин, сражались девять пожарных и один доброволец из поселка. Уже в 13:49 пожар ликвидирован.

А утром, в 07:11 на борьбу с огнем выдвигались пожарно-спасательные подразделения Лоухского района. Загорелся гараж в Новом переулке поселка Лоухи, у дома №29.

Несмотря на внушительный наряд сил – десять пожарных на двух машинах, огонь удалось погасить только в 8:15.

Фото с сайта novosti-saratova.ru