04 марта 2021, 19:38
Сегодня в Карелии полыхали пожары на севере и на юге
Владельцам вряд ли удастся восстановить горевшие постройки
Сегодня в 13:23 пожарные Лахденпохского района выехали для борьбы с огнем в поселке Вятиккя, расположенном примерно в сорока километрах южнее райцентра, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».
Горела частная баня. С огнем, при поддержке двух машин, сражались девять пожарных и один доброволец из поселка. Уже в 13:49 пожар ликвидирован.
А утром, в 07:11 на борьбу с огнем выдвигались пожарно-спасательные подразделения Лоухского района. Загорелся гараж в Новом переулке поселка Лоухи, у дома №29.
Несмотря на внушительный наряд сил – десять пожарных на двух машинах, огонь удалось погасить только в 8:15.
Фото с сайта novosti-saratova.ru