Поиски пропавшего жителя Петрозаводска завершены

Полиция Петрозаводска сообщает о окончании поисков 62-летнего петрозаводчанина, ушедшего из дома в середине февраля, информирует паблик «МВД по Республике Карелия».

Мужчина, увидев информацию о его розыске, сам вышел на связь с полицией.

Благодарим СМИ и граждан за распространение ориентировок о без вести пропавших!

Изображение из группы «МВД по Республике Карелия»