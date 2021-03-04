04 марта 2021, 19:06
Происшествия

Поиски пропавшего жителя Петрозаводска завершены

Полиция благодарит СМИ и граждан за распространение ориентировок о розыске

Полиция Петрозаводска сообщает о окончании поисков 62-летнего петрозаводчанина, ушедшего из дома в середине февраля, информирует паблик «МВД по Республике Карелия».

Мужчина, увидев информацию о его розыске, сам вышел на связь с полицией.

Благодарим СМИ и граждан за распространение ориентировок о без вести пропавших!

Изображение из группы «МВД по Республике Карелия»

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