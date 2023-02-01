Сегодня в Карелии опять облачно и снова снег

В Петрозаводске облачно с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2,-4, рассказали в региональном гидромитцентре.

В Карелии облачно с прояснениями. Небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный. Температура воздуха -2,-7, местами до -10.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале днем -7;

В Кондопоге, Пудоже, Суоярви днем -3;

В Медвежьегорске, Сегеже днем -5;

В Олонце, Сортавале днем -1;

В Сортавале ночью -3, днем -1. // фото unsplash.com