Сегодня в Карелии обещают снег

По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +3, +5.

24 апреля в Карелии также облачно с прояснениями.Днем на большей части прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. По северным районам утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +6.

В Калевале днем +1;

В Кондопоге днем +5;

В Медвежьегорске днем +3;

В Олонце днем +6;

В Пудоже днем +4;

В Сегеже днем +1;

В Сортавале днем +7;

В Суоярви днем +4.