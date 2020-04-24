24 апреля 2020, 07:00
Сегодня в Карелии обещают снег
Прогноз погоды на пятницу, 24 апреля
По прогнозу карельского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Петрозаводске облачно с прояснениями. Днем ожидаются небольшие осадки. Ветер будет дуть северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +3, +5.
24 апреля в Карелии также облачно с прояснениями.Днем на большей части прогнозируются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. По северным районам утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем +1, +6.
В Калевале днем +1;
В Кондопоге днем +5;
В Медвежьегорске днем +3;
В Олонце днем +6;
В Пудоже днем +4;
В Сегеже днем +1;
В Сортавале днем +7;
В Суоярви днем +4.