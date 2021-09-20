20 сентября 2021, 17:28
Маркет

Сегодня стартовала Брянская выставка-продажа одежды в Петрозаводске

Одежда, трикотаж, постельное белье и многое другое будут представлены в ДК «Машиностроитель» с 20 по 23 сентября

Брянская выставка товаров народного потребления началась в Петрозаводске. Здесь вы сможете приобрести вещи добротного качества.  Разнообразная продукция стран-лидеров по производству таких  товаров  будет представлена на выставке.

Вас ждут изделия из России, Индии, Узбекистана, Китая, Турции, Белоруссии. Доброжелательные продавцы  будут рады помочь с консультацией и выбором.

Организаторы приглашают на выставку продажу с 20 по 23 сентября  2021 г.  по адресу:  г. Петрозаводск, ул.Московская. 1  , ДК «Машиностроитель».

На правах рекламы.

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Метки: 
Брянская выставка
Петрозаводск
Ярмарка
одежда