Сегодня стартовала Брянская выставка-продажа одежды в Петрозаводске

Брянская выставка товаров народного потребления началась в Петрозаводске. Здесь вы сможете приобрести вещи добротного качества. Разнообразная продукция стран-лидеров по производству таких товаров будет представлена на выставке.

Вас ждут изделия из России, Индии, Узбекистана, Китая, Турции, Белоруссии. Доброжелательные продавцы будут рады помочь с консультацией и выбором.

Организаторы приглашают на выставку продажу с 20 по 23 сентября 2021 г. по адресу: г. Петрозаводск, ул.Московская. 1 , ДК «Машиностроитель».

На правах рекламы.