Сегодня пожарные Петрозаводска пришли на помощь неадекватному мужчине

Сегодня ночью в 3 часа 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступил не совсем обычный звонок с просьбой о помощи.

Позвонивший сообщил, что рядом с жилым домом по Финскому проезду, под машиной лежит мужчина и стонет.

На место происшествия выехали парамедики из специализированной пожарно-спасательной части Петрозаводска. Когда они прибыли к месту вызова, присутствующие на месте происшествия люди уже почти вытащили мужчину из-под автомобиля.

Парамедики осмотрели пострадавшего. По внешним признакам у мужчины не было никаких травм, но вот неадекватное поведение вызывало много вопросов. Спасенного доставили в БСМП.

Фото с сайта nrcerm.ru