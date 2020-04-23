Сегодня перекрыт подъезд к Петрозаводску для грузового транспорта

Об изменении с 23 апреля движения транспортных средств сообщает УПРДОР «Кола».

Ограничение вводится на участке с км 58+000 по км 64+400 автодороги А-215, подъезд к г. Петрозаводску (между д. Шёлтозеро и с. Рыбрека) для большегрузов.

«Изменения затрагивают увеличение полной массы транспортного средства с 3,5 тонн (ранее) на 10 тонн. Напоминаем, что временные ограничения движения для грузового транспорта введены с 20 апреля по 10 мая 2020 года по итогам отчета комиссионной оценки технического состояния участка и в целях обеспечения безопасности дорожного движения»,

- сообщает ведомство.