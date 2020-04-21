В Петрозаводске и у Мелиоративного ограничат движение через переезды

Движение автотранспорта через железнодорожные переезды в Петрозаводске и вблизи поселка Мелиоративный будет ограничено в связи с ремонтными работами. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

В связи с проведением ремонтных работ в границах железнодорожных переездов будет изменена схема движения автотранспорта:

с 21 по 24 апреля 2020 года в период с 08:00 до 16:00 будет частично ограничен проезд автотранспорта через железнодорожный переезд на 396 км перегона Онежский – Голиковка (пересечение Вытегорского шоссе и Гвардейской улицы в г. Петрозаводске);

23 и 24 апреля 2020 года в период с 10:00 до 18:00 проезд автотранспорта будет частично ограничен на железнодорожном переезде на 415 км перегона Томицы – Блокпост 417 км, расположенном на Шуйском шоссе в районе поселка Мелиоративный.

Движение автотранспорта через данные переезды будет осуществляться реверсивно по одной полосе. Регулировать движение потоков будут сотрудники Петрозаводской дистанции пути.

Просим водителей транспортных средств быть внимательными при выборе маршрута следования.

Работы проводятся для предупреждения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения непрерывного перевозочного процесса на Октябрьской железной дороге.