Сегодня в Петрозаводске произошла авария на тепловых сетях

Сегодня в столице Карелии на улице Калинина произошла авария на тепловых сетях, сообщает сайт городской администрации.

Восстановительные работы будут вестись с 14 до 20 часов.

Тепло пропадет в восьмидесяти зданиях города. В том числе жилые дома, детский сад, школа и училище на улицах Кузьмина, Калинина, Машезерской, Мерецкова, Загородной, Варламова, «Правды», Коммунистов и на Ключевском шоссе.

С полным списком «аварийных» домов можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Фото с сайта topwar.ru