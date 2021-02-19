19 февраля 2021, 09:40
Происшествия

Сегодня в Петрозаводске произошла авария на тепловых сетях

Восстановительные работы на Зареке и Голиковке планируется завершить только к 20 часам

Сегодня в столице Карелии на улице Калинина произошла авария на тепловых сетях, сообщает сайт городской администрации.

Восстановительные работы будут вестись с 14 до 20 часов.

Тепло пропадет в восьмидесяти зданиях города. В том числе жилые дома, детский сад, школа и училище на улицах Кузьмина, Калинина, Машезерской, Мерецкова, Загородной, Варламова, «Правды», Коммунистов и на Ключевском шоссе.

С полным списком «аварийных» домов можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Фото с сайта topwar.ru

Обсудить
просмотр
182628
Метки: 
Петрозаводск
Карелия
улица Калинина
Зарека
Голиковка
теплосети
авария
администрация Петрозаводска
городская администрация