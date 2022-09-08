Сегежанин из-за ревности изуродовал ножом лицо сожительницы

Происшествие произошло в одном из общежитий Сегежи. Имевший ранее проблемы с законом 40-летний горожанин поругался с сожительницей. В нем настолько разбушевалась ревность, что мужчина взял нож и нанес по щеке женщины, рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Свидетельницей происшествия оказалась мать 41-летней пострадавшей. Она и вызвала полицию и скорую помощь. Врачи диагностировали у потерпевшей колото-резаную рану щеки, Женщину увезли в больницу.

"Травма была квалифицирована как легкий вред здоровью. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 115 УК, максимальная санкция по которой – до двух лет лишения свободы. Дознание продолжается",

- сообщили правоохранители. Фото: unsplash.