Сегежанин дал ложные показания и получил условный срок

В Сегеже в июле 2021 года 32-летний мужчина выступал на судебном заседании в качестве свидетеля – его знакомый обвинялся по уголовному делу в умышленном поджоге военкомата. В итоге, и друг получил срок, и он сам попал под действие уголовной статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания свидетеля в суде).

По сообщению пресс-службы следственного комитета РК, сегежанин, желая обеспечить приятелю алиби, заявил в суде, что в момент преступления они распивали спиртные напитки, после чего он сопроводил знакомого до квартиры. По результатам следственных действий эти данные были признаны заведомо ложными. В результате мужчину привлекли к уголовной ответственности.

За дачу ложных показаний было назначено судом 10 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства, что считается условным наказанием с испытательным сроком 6 месяцев, уточнили в следственном ведомстве.