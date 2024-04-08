08 апреля 2024, 17:36
Сегежане простились с погибшим на СВО земляком
Власти Сегежи рассказали о прощании с Николаем Сазоновым
С погибшим в зоне СВО сегежанином простились в его родном городе. О церемонии на похоронах Николая Сазонова рассказала глава администрации Сегежи Марина Гусева.
- Родители, родные, близкие, знакомые и незнакомые, сопереживающие и сочувствующие сегежане и жители всего округа… многие сегодня пришли проститься с Николаем Сазоновым, погибшим в зоне СВО,
- написала в своем аккаунте в соцсети глава округа.
Напомним, рядовой Николай Сазонов погиб 20 февраля, он был стрелком-помощником гранатометчика. // фото: Марина Гусева/ВКонтакте