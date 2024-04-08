Сегежане простились с погибшим на СВО земляком

С погибшим в зоне СВО сегежанином простились в его родном городе. О церемонии на похоронах Николая Сазонова рассказала глава администрации Сегежи Марина Гусева.

- Родители, родные, близкие, знакомые и незнакомые, сопереживающие и сочувствующие сегежане и жители всего округа… многие сегодня пришли проститься с Николаем Сазоновым, погибшим в зоне СВО,

- написала в своем аккаунте в соцсети глава округа.

Напомним, рядовой Николай Сазонов погиб 20 февраля, он был стрелком-помощником гранатометчика. // фото: Марина Гусева/ВКонтакте