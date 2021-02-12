Segezha Group создает на базе ЗАО «Гипробум» «мозговой центр»

В начале 2020 года Segezha Group (входит в АФК «Система») приобрела ЗАО «Гипробум» – старейшее российское учреждение, специализирующееся на проектировании целлюлозно-бумажных производств. На базе института в Санкт-Петербурге Группа создает собственный «мозговой центр» повышения скорости и качества реализации инвестиционных проектов компании.

В прошлом году «Гипробум» обновил рабочее оборудование и программные продукты, создал сметный отдел, в два раза увеличил команду специалистов-проектировщиков. «Гипробум» задействован в целом ряде важных проектов на АО «Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат» в Карелии: установка и ввод в эксплуатацию гидроразбивателя, модернизация цеха каустизации и регенерации извести, а также оборудования, где используется серная кислота. В работе – технические задания по модернизации производственных процессов Лесосибирского ЛДК №1, Вятского фанерного комбината, Онежского ЛДК, по реконструкции ПАО «Сокольский ЦБК», включающей строительство новой бумагоделательной машины.

В качестве одного из лидеров российского рынка АО «Гипробум» продолжает сотрудничество с другими предприятиями отрасли. Например, был закончен проект новой картоноделательной машины на Усть-Илимском целлюлозно-бумажном комбинате, реализованный совместно с «Сибгипробум» и «Архгибпробум».

Вхождение в Segezha Group дало нам новые возможности – как материально-финансовые, так и профессиональные, творческие. Надеемся, что наше участие в масштабных инвестиционных проектах холдинга с усилившейся командой станет достойным вкладом в общее дело развития активов компании

- отметил генеральный директор ЗАО «Гипробум» Вагиз Ильясов.

На начало 2021 года «Гипробум» подписал новые договоры на общую сумму 112 млн. рублей, из них со сторонними заказчиками – на 41,5 млн.