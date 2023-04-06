Сборная России расположилась на 37-м месте в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу осталась на 37-м месте в обновленном рейтинге ФИФА. Он опубликован на сайте организации.

Первое место в списке лучших сборных планеты занимают действующие чемпионы мира - команда Аргентины. На втором месте Франция, на третьем - Бразилия.

В десятку лучших команд мира также входят Бельгия, Англия, Нидерланды, Хорватия, Италия, Португалия и Испания. // Фото: unsplash.com