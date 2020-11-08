Сборная России по хоккею победила чехов в финале Кубка Карьяла

Недавно закончившаяся встреча в Хельсинки завершилась со счетом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу сборной России. Шайбы забросили Родион Амиров (19-я минута), Егор Чинахов (21) и Егор Афанасьев (29). Свои ворота в неприкосновенности сохранил Ярослав Аскаров.

Сборная России выступала на турнире молодежным составом под руководством Игоря Ларионова. Команда набрала 8 очков и заняла первое место на первом этапе Евротура, чехи (6) стали вторыми. Ранее российская команда выиграла у сборных Финляндии (6:2) и Швеции (2:1 по буллитам).

Сегодня же за третье место в кубке сыграют Швеция и Финляндия. // Фото: fhr.ru