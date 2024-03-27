27 марта 2024, 08:42
Мир

Сборная Грузии по футболу впервые в истории вышла на Евро

Грузинская команда сыграет с Чехией, Португалией и Турцией в финальной стадии чемпионата Европы

Сборная Грузии по футболу впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата Европы.

26 марта грузинская команда обыграла на своем поле сборную Греции в решающем матче квалификации на Евро-2024. Основное и дополнительное время завершились вничью 0:0. А в серии пенальти точнее были грузинские футболисты.

На групповом этапе чемпионата Европы Грузия сыграет с Португалией, Чехией и Турцией. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. // Фото: unsplash.com / Daniel Norin

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Евро-2024
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Германия