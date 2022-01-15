15 января 2022, 16:57
«Сбормобиль» и «Металлмобиль» завтра выйдут в рейс в Петрозаводске
Горожане смогут сдать вторсырье в переработку
16 января по улицам карельской столицы проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль».
В графике движения 23 остановки в разных районах Петрозаводска. Горожане смогут сдать макулатуру, пластик, алюминиевые банки, металлические предметы, все кроме стекла.
Участникам акции следует помнить о мерах защиты и соблюдать дистанцию.
Часть вырученных средств пойдет на поддержку бездомных животных, остальное – на листовки. (фото pixabay.com, pasja1000)