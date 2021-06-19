«Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут в рейс в это воскресенье

В воскресенье, 20 июня, по Петрозаводску вновь проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Горожане смогут сдать в переработку вторсырье. В расписании – 23 остановки в разных районах столицы Карелии. Петрозаводчан просят не забывать про маски, а также соблюдать социальную дистанцию.

«Металлмобиль» принимает любые металлические предметы, в том числе чистые консервные банки, провода, проволоку и неисправную бытовую технику и электронику. В «Сбормобиль» можно сдать макулатуру (бумагу, картон, книги, журналы, газеты, бумажные ячейки от яиц». Список того, что не принимают, здесь. (фото tboarchiv.ru)