19 июня 2021, 13:24
«Сбормобиль» и «Металлмобиль» выйдут в рейс в это воскресенье
Передвижной пункт приема вторсырья сделает 23 остановки в Петрозаводске
В воскресенье, 20 июня, по Петрозаводску вновь проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Горожане смогут сдать в переработку вторсырье. В расписании – 23 остановки в разных районах столицы Карелии. Петрозаводчан просят не забывать про маски, а также соблюдать социальную дистанцию.
«Металлмобиль» принимает любые металлические предметы, в том числе чистые консервные банки, провода, проволоку и неисправную бытовую технику и электронику. В «Сбормобиль» можно сдать макулатуру (бумагу, картон, книги, журналы, газеты, бумажные ячейки от яиц». Список того, что не принимают, здесь. (фото tboarchiv.ru)