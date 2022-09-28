28 сентября 2022, 07:23
Сбор помощи для мобилизованных прокомментировали в военкомате
Призванные на спецоперацию обеспечены всем необходимым, уверяют в военном комиссариате
Мобилизованных жителей Карелии обеспечили всем необходимым, заявили в военкомате республики. Однако они могут взять вещи и предметы личной гигиены.
Военный комиссариат пояснил, что это понадобится лишь во время пути мобилизованных до воинской части. Если кому-то нужны теплые вещи, и тоже можно взять с собой. Когда мобилизованных привезут на место, им выдадут полную экипировку.
- Вещи, в которых люди приехали, либо отправят домой, либо оставят в воинской части до окончания мобилизации, - уточнил представитель военкома. // Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия