Сбор помощи для мобилизованных прокомментировали в военкомате

Мобилизованных жителей Карелии обеспечили всем необходимым, заявили в военкомате республики. Однако они могут взять вещи и предметы личной гигиены.

Военный комиссариат пояснил, что это понадобится лишь во время пути мобилизованных до воинской части. Если кому-то нужны теплые вещи, и тоже можно взять с собой. Когда мобилизованных привезут на место, им выдадут полную экипировку.