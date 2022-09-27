Проверки такси идут в Петрозаводске

В Петрозаводске проходит рейд по проверке автомобилей такси. Мероприятие началось 26 сентября и продлится до конца месяца, сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инспекторы проверяют водителей, законность нанесения цветографических схем и установки опознавательного фонаря легкового такси, соблюдение водителями правил дорожного движения.

В Госавтоинспекции напомнили, что для осуществления перевозки пассажиров необходимо иметь разрешение, транспортное средство должно проходить технический осмотр, водитель - медицинский осмотр, ТС должно быть оборудовано "шашечками" и фонарем легкого такси. За нарушения предусмотрена административная ответственность.

Пассажиров такси попросили с пониманием отнестись к остановке и быть готовыми дать пояснения по поездке. Фото ГИБДД Петрозаводска