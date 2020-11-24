Сбитый автомобилем мужчина госпитализирован в Карелии

23 ноября в Суоярви произошла дорожная авария с участием пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

В 8:10 утра 52-летняя женщина, водитель автомобиля «Грейт Вол», совершила наезд на 48-летнего мужчину. Пешеход находился на проезжей части.

В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Фото пресс-службы ГИБДД