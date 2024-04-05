Сбежавшую должницу из Карелии нашли в салоне красоты в Петербурге

Судебные приставы нашли в Санкт-Петербурге жительницу Кондопоги, которую разыскивали из-за долга в 205 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по городу.

По информации ведомства, некоторое время назад девушка попросила у одноклассницы отца денег в долг, но возвращать средства в дальнейшем отказалась. Все завершилось тем, что кондопожанка прервала общение с близкими и уехала в неизвестном направлении.

Приставы выяснили, что женщина осела в Санкт-Петербурге и стала подрабатывать парикмахером в салоне красоты. Тогда один из сотрудников ведомства записался на прием к девушке, а уже на месте представился. С удивленной должницы взяли объяснения и выяснили ее адрес. Информацию о женщине приставы направили коллегам в Карелию. // Фото: unsplash.com / Adam Winger