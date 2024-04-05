Молодая женщина убила приятеля в Карелии

В Сегеже перед судом предстанет 33-летняя женщина, обвиняемая в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 20 февраля в одной из квартир города местная жительница выпивала с двумя мужчинами. Услышав оскорбления от одного из них, она схватила нож и нанесла 42-летнему собутыльнику несколько ударов. После этого нападавшая вызвала скорую, но спасти пострадавшего врачи не смогли - он умер на месте резни.

Во время следствия горожанка находилась под стражей. Дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. // Фото: unsplash.com / Lilartsy