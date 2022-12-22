Сбербанк ждет снижения цен на жилье в России

Сбербанк ожидает, что продление программы льготной ипотеки позволит сохранить спрос на новостройки, и цены на жилье в России продолжат снижаться, заявил зампред правления кредитной организации Анатолий Попов в интервью РИА Новости.

Новая конфигурация льготной программы на новостройки позволит сохранить спрос на первичное жилье, так что возможна некоторая корректировка цен... Они продолжат снижаться,

сказал Попов.

При этом зампред правления Сбербанка отметил, что важно разделять стоимость жилья с ипотекой и без.

Зачастую застройщики, которые предлагают маркетинговые ставки, предлагают квартиры по более высоким ценам, чтобы окупить свои издержки, связанные с сопровождением этого субсидированного кредита. Поэтому здесь возможно, что при ставке 8% продажи сохранятся на уровне текущего года, что достаточно для того, чтобы застройщики поддерживали устойчивый денежный поток и могли своевременно обслуживать свои амбиции,

- сказал он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью заявила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, - так называемые ипотеки от застройщиков - это маркетинговая акция, которая вводит заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она поясняла, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30% - таким образом, переплата часто оказывается больше, чем снижение процентов по кредиту.

На этом фоне Сбербанк принял решение с 27 декабря прекратить прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%.

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