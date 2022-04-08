08 апреля 2022, 16:16
Сбербанк прекратил все валютные переводы за рубеж
Клиенты крупнейшего российского банка могут перевести за границу только рубли
Сбербанк остановил переводы за границу в иностранной валюте. Запрещены операции и в отделениях банка, и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», передает РБК.
Представитель кредитной организации рассказал изданию, это связано в введенными США блокирующими санкциями. Они ввели запрет на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.
Все переводы, которые оформлены с момента введения санкций, то есть с 6 апреля, вернут на счета клиентов, причем вместе с комиссией.
- Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений, - сообщили в Сбербанке. // Фото: Bru-nO/pixabay.com