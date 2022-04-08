Сбербанк прекратил все валютные переводы за рубеж

Сбербанк остановил переводы за границу в иностранной валюте. Запрещены операции и в отделениях банка, и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», передает РБК.

Представитель кредитной организации рассказал изданию, это связано в введенными США блокирующими санкциями. Они ввели запрет на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках.

Все переводы, которые оформлены с момента введения санкций, то есть с 6 апреля, вернут на счета клиентов, причем вместе с комиссией.