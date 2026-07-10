Сбер: Жители Северо-Запада в 2,5 раза чаще открывали ОМС в 2024 году

Драгоценные металлы всегда считались стабильным инструментом вложения и сохранения средств

По итогам 2024 года жители СЗФО открыли в Северо-Западном банке Сбербанка в 2,5 раза больше обезличенных металлических счетов (ОМС), чем годом ранее. Новые ОМС оформили почти 74 тыс. раз общим объёмом около 2,4 млрд рублей.

Сумма вложений в драгметаллы в обезличенной форме в 2024 году в 2,6 раза превысила показатели предыдущего года. Половины всего объёма приходится на петербуржцев. Также в лидерах – Вологодская, Калининградская и Архангельская области. По количеству чаще остальных в 2024 году открывали ОМС жители Северной столицы, Ленинградской, Архангельской и Мурманской областей.

Январь 2025 года тоже показал высокую динамику по этому направлению. Жители СЗФО инвестировали в драгоценные металлы почти 240 млн рублей, что в 4 раза превышает объём аналогичного периода прошлого года. Из них в Петербурге – 61 млн рублей (рост почти в 2 раза).

- Драгоценные металлы всегда считались стабильным инструментом вложения и сохранения средств, особенно в долгосрочной перспективе. Обезличенные металлические счета подходят для таких целей оптимально. С ними можно покупать и продавать металлы в любой момент в пару кликов и всегда быть в курсе их доходности. И мы наблюдаем, как растет популярность ОМС на Северо-Западе: в прошлом году портфель увеличился на 40 процентов. Традиционно наибольшим спросом пользуется золото. Также счёт можно открыть в серебре, платине и палладии,

- отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Минимальный объём металла, доступный к покупке, — 1 грамм для серебра и 0,1 грамма для золота, платины и палладия.

Вложить средства в ОМС можно в СберБанк Онлайн и в некоторых офисах банка. Вы можете уточнить наличие такой услуги непосредственно в удобном для вас офисе или выбрать нужный офис на сайте с помощью фильтра «Обезличенные металлические счета».

Подробнее о металлических счетах — на сайте Сбербанка.

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