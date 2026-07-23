Сбер запустил новую функцию для оплаты образовательных услуг

Оплата обучения стала проще благодаря гео-карте

Сбер продолжает улучшать платёжные сервисы для удобства своих клиентов. Теперь пользователи приложения Сбербанк Онлайн могут легко находить учебные заведения на встроенной гео-карте и совершать платежи за образовательные услуги парой кликов.

Как работает новая функция?

Клиенты могут выбрать свое учебное заведение прямо на карте, будь то школа, детский сад, колледж, вуз или секция. После выбора достаточно ввести детали платежа, подтвердить оплату, и деньги будут зачислены на счет образовательного учреждения. Весь процесс максимально упрощен и занимает минимум времени.

Преимущества новой функции:

Теперь не требуется искать объекты в каталоге по названиям или пролистывать его. С помощью гео-карты можно просмотреть объекты поблизости от текущего местоположения. Также можно ввести название в строку поиска и сразу увидеть его на карте, так проще всего удостовериться, что найдено нужное учебное заведение для платежа.

Проект охватывает всю территорию России, позволяя клиентам совершать платежи независимо от их местоположения.

Подходит для родителей дошкольников, школьников, студентов вузов и колледжей, а также тех, кто оплачивает курсы повышения квалификации или дополнительное профессиональное обучение.

Этот функционал уникален для российского рынка банковских приложений. Несмотря на недавний запуск, услуга уже пользуется спросом. Каждый месяц число пользователей увеличивается.

Как начать пользоваться?

Чтобы воспользоваться новым функционалом, необходимо зайти в приложение Сбербанк Онлайн, открыть каталог «Образование» во вкладке «Платежи» или использовать поиск по приложению, введя ключевые слова, такие как «Образование», «Детский сад» или «Найти на карте». Сервис доступен всем клиентам со смартфонами на операционной системе Android от версии 16.0.

На правах рекламы. ПАО СберБанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. ИНН 7707083893