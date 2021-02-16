Сбер выдал предпринимателям СЗФО более 470 млн руб. под льготные 7%

За первый месяц действия обновлённых условий льготной программы кредитования малого бизнеса под 7% годовых при поддержке Министерства экономического развития Сбербанк в СЗФО выдал предпринимателям свыше 470 млн рублей.

Снижение ставки по одной из ключевых программ кредитования малого и среднего бизнеса с 8,5% до 7% произошло 11 января на основании решения Правительства РФ.

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Снижение ставки стало продолжением антикризисных мер Правительства РФ вслед за упрощением требований к заёмщикам в рамках данной программы. Это позволит большему количеству предпринимателей воспользоваться господдержкой в 2021 году и ожидаемо повлечёт повышение спроса на данный вид кредитования.

Среднемесячный объём выдач по СЗФО по программе льготного кредитования МЭР в сегменте "малый бизнес" в 2019 году составил 238 млн рублей. Относительно этого показателя объём выдач с 11 января по 11 февраля 2021 года вырос практически вдвое.