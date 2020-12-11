Сбер представил цифровые сервисы для ВЭД и наградил лучших экспортёров

Сбер принял участие в международном экспортном форуме «Сделано в России». В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения победителей всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортёр года», генеральным партнёром которой стал Сбер.

Лучшие экспортёры страны получили свои награды из рук первого заместителя Председателя Правительства РФ Андрея Белоусова и заместителя Председателя Правления Сбербанка Анатолия Попова. Всем победителям был вручен бонусный пакет от экосистемы Сбера: скидки и доступы к сервисам компаний СберЛогистика и СберРешения, включая новый сервис «Новостной мониторинг».

В число финалистов премии вошли 2 карельских компании: ООО Фирма «Торговый Дом Ярмарка» (первое место в номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство») и ООО «ИнтурЛидер» (второе место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «малое и среднее предпринимательство»).

Развитие экспорта, особенно высокотехнологичного и несырьевого, — одна из ключевых задач для страны в целом и Сбера в частности. И неотъемлемая часть этой задачи наряду с созданием оптимальных условий для экспорта — поиск лучших практик. Именно поэтому мы решили поддержать национальную премию ʺЭкспортёр годаʺ. Я от всей души поздравляю победителей, радуюсь их успехам и надеюсь, что по их стопам последуют десятки, сотни и тысячи компаний страны. А мы в свою очередь сделаем всё возможное, чтобы наши сервисы помогали отечественным экспортёрам легко выходить на новые рынки и наращивать свою долю на имеющихся. И мне особенно приятно отметить, что 75% победителей премии уже доверили свою внешнеэкономическую деятельность Сберу

- отметил Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Кроме того, в рамках круглого стола «Цифровизация услуг и использование принципа одного окна для экспортёров» Анатолий Попов рассказал об эффективных инструментах для ведения внешнеэкономической деятельности. Он отметил, что Сбер выступил проектировщиком и разработчиком четырёх суперсервисов информационной системы «Одно окно» Российского экспортного центра (РЭЦ). Постепенно система будет дополняться и другими услугами, основанными на цифровых и понятных клиенту процессах без использования бумаги и визитов в офис.

Уже запущены следующие сервисы:

- транспортная субсидия (компенсация части затрат на транспортировку продукции промышленности гражданского назначения);

- выставочная субсидия (компенсация части затрат на продвижение продуктов и услуг на международных конгрессно-выставочных мероприятиях и специализированных бизнес-миссиях);

- подтверждение ставки НДС 0% при экспорте товаров;

- таможенное декларирование.

Сбер обслуживает 221 тысячу участников ВЭД, занимая первое место в стране по доле рынка. Разрабатывая любой продукт, мы всегда отталкиваемся от проблемы, которую мы должны решить. И поэтому ещё три года назад мы выделили внешнеэкономическую деятельность в отдельное направление, чтобы сфокусироваться на создании полезных решений для экспортёров и импортёров. За это время нам удалось разработать и вывести в цифру целый ряд прорывных решений, которые кардинально упрощают предпринимателю жизнь

- рассказал Анатолий Попов.

Другие инновационные решения Сбера

Центр компетенций ВЭД работает с клиентами 20 часов в сутки на русском, английском и китайском языках. Его менеджеры обладают профессиональной страновой и отраслевой экспертизой, понимают все аспекты ведения зарубежного бизнеса и консультируют по сделкам любой сложности.

Дашборд ВЭД в интернет-банке СберБизнес показывает всю актуальную информацию на одном экране в режиме реального времени.

Экспресс-возмещение НДС/акцизов — уникальный онлайн-сервис, сокращающий время возврата налогов для бизнеса с 72 до 7 дней без посещения налоговых органов.

Бизнес-миссии онлайн позволяют отечественным производителям презентовать свои товары иностранным покупателям в онлайн-формате. Проведено уже 13 таких бизнес-миссий с Китаем, Индией, Казахстаном и странами Евросоюза.

Электронная банковская гарантия под таможенные платежи — гарантия исполнения обязательств компании перед Федеральной таможенной службой, благодаря которой клиентам не нужно выводить собственные средства из оборота или оформлять кредит.

Форум «Сделано в России» — международная площадка, на которой экспортёры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж. Ключевая тема форума в этом году: «Какой будет экономика третьего десятилетия и какие вызовы и возможности она создаёт для российского экспорта». Круглые столы форума были посвящены вопросам донастройки системы поддержки экспорта, стратегиям выхода на иностранные рынки через электронные торговые площадки, развитию полноценного экспорта впечатлений, лучшим региональным практикам поддержки экспортёров и цифровизации услуг.