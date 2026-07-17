Сбер помог уберечь от мошенников более миллиарда рублей в СЗФО

Банк на примере реальной истории, произошедшей в Санкт-Петербурге, рассказывает о схемах мошенничества и как им противостоять

Бдительность сотрудников, профессионализм службы безопасности и эффективная антифрод-система Сбера в 2024 году помогли жителям Северо-Западного федерального округа защитить от мошенников 1,1 млрд рублей. В большинстве случаев злоумышленники под разными предлогами убеждают перевести деньги на якобы «безопасный» счёт.

В общей сложности в СЗФО за год было предотвращено более 500 попыток мошенничества, 370 из них были распознаны в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Так, в октябре сотрудники одного из офисов Сбера в Петербурге предотвратили сразу две попытки хищения средств за один день. Сначала в банк обратилась женщина с просьбой срочно снять деньги с вклада. Сотрудник офиса обратила внимание на ее нервозность и провела с ней беседу, чтобы уточнить детали. Позже выяснилось, что клиентку пытались обмануть злоумышленники, которые склоняли ее немедленно снять деньги и передать их подставному лицу. В противном случае они угрожали ей уголовным преследованием.

Позже в то же отделение банка пришел мужчина, чтобы снять со своих счетов два миллиона рублей. В ходе беседы с ним выяснилось, что и он находился под влиянием злоумышленников, которые угрожали ему аналогичным уголовным делом. Антифрод-система банка своевременно остановила подозрительные операции, а когда горожане пришли в отделение за снятием наличных, сотрудники банка вывели их из-под влияния злоумышленников. Таким образом сотрудники Сбера за один день спасли более 2,5 млн рублей накоплений петербуржцев.

«Кибермошенники оказывают сильное психологическое давление и манипулируют, что вынуждает людей раскрывать персональные данные или добровольно переводить средства на указанные преступниками счета. Я всегда даю самый простой совет – кладите трубку, не продолжайте разговор. Если вас взволновали слова собеседников, просто перезвоните в то финансовое учреждение, компанию, ведомство или тому родственнику, знакомому, которых так или иначе упомянули во время звонка. А о факте попытки мошенничества сообщите в правоохранительные органы»,

- подчеркнул председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Пользователи могут дополнительно обезопасить себя, установив бесплатный определитель мошеннических звонков в СберБанк Онлайн. Также в приложении доступно более 20 сервисов по безопасности, многие из которых бесплатны.

На портале Сбера «Кибрарий» пользователи могут прокачать свою киберграмотность ― в библиотеке киберзнаний есть информация об актуальных мошеннических схемах, об эффективных способах защиты и противодействия.

Фото: Кандинский

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