Сбер: платеж вскоре можно будет провести «улыбкой»

Топ-менеджер Сбера на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что в базе кредитной организации хранится 30 млн биометрических слепков россиян. С их помощью клиенты могут уже сейчас в пилотном формате оплатить покупки одной улыбкой:



Проект этот один из самых интересных. У нас в стране сегодня есть хороший потенциал для развития этого очень важного прорывного направления цифровизации. Ведь когда рассуждают про биометрию, возникает первый вопрос: «А что надежнее?»

Мы проводили эксперимент: вахтеры проверяли паспорт (сравнивали фото с лицом человека), и то же самое делал биометрический сканер. Что надежнее? Во всех случаях надежнее оказывались технологии. Когда мы погрузились глубже, мы поняли, что эти технологии могут быть очень нужными различного рода сервисам для того, чтобы упростить процессы, чтобы повысить уровень надежности различных систем.





По словам Станислава Кузнецова, Сбер собрал около 30 млн биометрических слепков, имеем высочайший уровень защиты во всех этих персональных данных. Ежемесячно до 10 млн клиентов пользуются сервисами, связанными с биометрией. Например, сегодня можно подойти к банкомату и идентифицировать свою личность не PIN-кодом, а лицом. Тем самым можно получить деньги из банкомата.



Можно ли платить лицом? Мы активно работаем по этому направлению вместе с ведомствами, в том числе с Минцифры — чтобы развивать технологии по единому утвержденному плану. Государство тоже заинтересовано в развитии биометрических технологий,

- отмечает топ-менеджер Сбера.





Сейчас идет фактически пилотирование, доналадка процессов и тщательная выверка для того, чтобы не было ошибок. По мнению Станислава Кузнецова, в ближайшие месяцы подобного рода системы будут запущены на уровне государства и на уровне самых крупных игроков рынка. Сбер тестирует технологию — так называемую «оплату улыбкой». Примерно 200 терминалов сегодня уже работают в качестве пилотов.