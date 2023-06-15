Сбер и ВЭБ.РФ представили ESG-индекс городов и регионов

ESG-индекс городов и регионов позволяет федеральным органам власти отслеживать системные изменения и достижения в области ESG в разрезе территорий, региональным органам власти и муниципалитетам — выявлять конкурентные преимущества и зоны развития, а бизнесу — синхронизироваться с региональными целями в регионах и городах присутствия.

О преимуществах нового подхода представители обоих банков рассказали на панельной сессии «Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).

Города и регионы уже являются активными участниками повестки устойчивого развития. По оценкам экспертов Сбера, более 25% субъектов Российской Федерации в той или иной степени внедряют подходы устойчивого развития в свою деятельность.

Использование ESG-принципов позволяет местным властям создавать хороший климат и в прямом, и в переносном смысле. Улучшение экологии и инвестиционного климата помогает создавать новые технологии и предприятия, сохранять занятость, привлекать в регион бизнес и дополнительные инвестиции. Так Сбер за прошлый год одобрил финансирование 75 проектов в сфере государственно-частного партнёрства в таких отраслях, как ЖКХ – 5 млрд. рублей, образование – 56 млрд. рублей и твёрдые коммунальные отходы – 1 млрд. рублей.

Сбер уже два года реализует масштабные инициативы по ESG-трансформации регионов. Наличие и прозрачность ESG-рейтингов – один из значимых факторов, которые позволят региону привлекать дополнительное финансирование под конкретные проекты. Когда мы понимаем, как выглядит регион, что там будет развиваться и где можно использовать системные льготные решения, мы, как банк, можем принять более точное и взвешенное решение. У нас уже сейчас есть более 100 продуктовых решений, которые помогут регионам повышать качество жизни людей. Например, в области обращения с отходами, развития электротранспорта и обслуживающей его инфраструктуры, а также в сфере мониторинга здоровья и образования в дистанционном формате. Сбер, как никто другой, осознает ценность образования, поэтому мы понимаем, что развивать города и регионы можно только через знания. Поэтому для сотрудников региональных и муниципальных администраций Сбер до конца года разработает образовательную программу по ESG,

- рассказала старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

//Фото: пресс-служба Сбер