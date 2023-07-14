Сбер открыл офис нового формата в Петрозаводске

Сбербанк открыл офис нового формата в Петрозаводске по адресу: ул, Ровио, 15 – это пространство, которое объединило лучшие практики онлайн и офлайн работы с клиентами. Здесь можно воспользоваться не только широким спектром банковских услуг, но и решить повседневные задачи, а также протестировать и приобрести умные устройства.

Пространство для взаимодействия с клиентами стало открытым и без барьерным – экcперты Сбера работают с планшетами. В новом офисе столы в зале ожидания оборудованы беспроводной системой зарядки для гаджетов клиентов. Здесь есть кофейня, постаматы, пространство для детей и зона с банкоматами.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

В Петрозаводске это уже третий офис нового поколения – мы открыли его в микрорайоне Кукковка. Мы стремимся предоставить нашим клиентам максимальный комфорт и удобство, поэтому создали пространство с приятной атмосферой и удобным функционалом. Изменился формат обслуживания – теперь посетители могут отправить посылку, забрать интернет-заказ с возможностью примерки и выпить ароматный кофе. Клиенты могут не только провести операции с банковскими счетами, но и освоить новые технологии. Наши профессиональные сотрудники всегда готовы помочь с любыми финансовыми вопросами, а также нефинансовыми сервисами наших партнеров. Мы приглашаем жителей города посетить наш офис и оценить все преимущества. Мы рады быть ближе к нашим клиентам!

В новом офисе широко представлены сервисы партнёров Сбера. Здесь появилась точка выдачи заказов с маркетплейса СберМегаМаркет. Для удобства клиентов в отделении появились примерочные - покупки, которые не подошли, можно вернуть обратно. В офисах установлены постаматы СберЛогистики, через которые можно получить заказ из интернет-магазина или отправить посылку в любую точку России. Благодаря расширенному функционалу клиенты могут провести время с максимальной пользой и комфортом.

До конца года Сбербанк планирует открыть еще два офиса нового формата в Карелии.