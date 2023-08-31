Сбер открыл офис нового формата в центре Петрозаводска

Обновленный офис Сбербанка, который открылся в Петрозаводске на улице Мелентьевой, 28, учитывает все современные тенденции и потребности, а также лучшие онлайн и офлайн практики работы с клиентами. Здесь создано комфортное и открытое пространство, оснащенное новыми технологиями. Оно позволяет клиентам быстро и удобно получать широкий спектр услуг и решать повседневные задачи.

В Карелии мы развиваем сеть отделений нового формата - число таких офисов растет. Всего в Карелии успешно работают 11 отделений Сбера нового поколения. В Петрозаводске это уже четвертый такой офис. До конца 2023 года мы планируем порадовать наших клиентов еще двумя обновленными пространствами - на Ключевой и в Кондопоге. Напомню, что наши открытые и уютные отделения в обновленном формате успешно работают на территории поселков Поросозеро, Пиндуши, Пяльма, Харлу, Муезерский, Валдай и Боровой. Это и Суоярвский район, и Медвежьегорский район, Пудожский и Питкярантский район, Сегежский и Калевальский, и одноименный Муезерский. Наши клиенты высоко оценивают новые офисы – здесь приятно и комфортно решать свои задачи, а также тестировать и приобретать технологичные новинки от Сбера. Мы рады приятно удивлять наших клиентов – надеемся, что они будут приходить в наши новые отделения чаще,

- сообщил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

В новом офисе организовано пространство для детей, постаматы от СберЛогистики, через которые можно получить заказ из интернет-магазина или отправить посылку в любую точку России, примерочная для интернет-заказов, зона с банкоматами и полка с умными устройствами от Сбера.

Все столы в зоне обслуживания оборудованы беспроводной системой зарядки для гаджетов клиентов.

Фото: Арина Степенная