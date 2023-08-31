Главврач перинатального центра Карелии обвенчался в зоне СВО

Военный медик из Карелии обвенчался с женой в зоне СВО. Евгений и Ирина Тучины скрепили свой союз в подземном полковом храме в Херсонской области, рассказали в группе карельского Комитета семей воинов Отечества ВКонтакте.

Напомним, главный врач Республиканского перинатального центра ушел добровольцем на спецоперацию в ноябре прошлого года. Обвенчаться супруги решили еще до начала СВО. Обряд провел офицер-медик.

- Когда Женя предложил нам обвенчаться, это была безумная радость для меня,

- рассказала Ирина Тучина.

Она помогает мужу – пока врач спасает жизни, его супруга собирает гуманитарную помощь для участников спецоперации и организует отправку медикаментов на сложные участки фронта. // фото: Bairyna/ pixabay.com