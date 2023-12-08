Сбер начал выдавать кредиты по «Арктической ипотеке»

По этой льготной программе банк уже получил более 2000 заявок от жителей северных территорий страны

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С 8 декабря, сразу после вступления в силу соответствующего постановления Правительства РФ, Сбер начал выдавать кредиты по программе «Арктическая ипотека» на основе поданных ранее заявок.

Уверен, что Арктическая ипотека поможет тысячам граждан, проживающих на северных территориях нашей страны, улучшить свои жилищные условия. За прошедший месяц мы получили более 2 тысяч заявок на оформление ипотеки по программе и сегодня рады объявить о запуске долгожданных выдач по ней. Технологии Сбера позволяют рассматривать заявки в максимально короткие сроки — в течение нескольких минут,

- рассказал директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

По программе можно купить квартиру в новостройке, готовый частный дом или получить деньги на строительство частного дома — с привлечением подрядчика либо своими силами. В сельских населённых пунктах и моногородах можно приобрести и вторичное жильё.

Сниженная процентная ставка доступна на покупку жилья на сухопутной территории Арктической зоны России, куда входят Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также северные муниципалитеты Архангельской области, Красноярского края, Якутии, Карелии и Коми.

Арктическая ипотека будет действовать до 31 декабря 2030 года. Подать заявку можно на сайте Домклик.

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