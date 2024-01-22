22 января 2024, 11:09
Сатирик Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии
Популярный юморист признался, что не смог обеспечить себе роскошную старость
Популярный сатирик Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии. Слова юмориста приводит «Лента.ру» со ссылкой на телешоу «Секрет на миллион».
Как поведал артист, он получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. Измайлов признался, что в советское время имел приличные гонорары и жил на широкую ногу, но сколотить состояние и обеспечить себе роскошную старость не смог.
Сейчас артист старается жить на те деньги, которые есть. Он признался, что пенсии на жизнь не хватает, однако, каждый месяц он получает и авторские отчисления. Измайлов рассказал, что иногда может позволить себе крупные покупки. К примеру, автомобиль он предпочитает менять каждые три года. // Фото «Петрозаводск говорит»