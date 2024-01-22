Популярный сатирик Лион Измайлов раскрыл размер своей пенсии. Слова юмориста приводит «Лента.ру» со ссылкой на телешоу «Секрет на миллион».

Как поведал артист, он получает пенсию в размере 30 тысяч рублей в месяц. Измайлов признался, что в советское время имел приличные гонорары и жил на широкую ногу, но сколотить состояние и обеспечить себе роскошную старость не смог.

Сейчас артист старается жить на те деньги, которые есть. Он признался, что пенсии на жизнь не хватает, однако, каждый месяц он получает и авторские отчисления. Измайлов рассказал, что иногда может позволить себе крупные покупки. К примеру, автомобиль он предпочитает менять каждые три года. // Фото «Петрозаводск говорит»