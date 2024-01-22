22 января 2024, 10:33
Вмерзшего в лед мертвого подростка нашли в Ленобласти
Пропавшего ребенка нашли погибшим спустя месяц после исчезновения
В Ленинградской области 16-летнего подростка нашли вмерзшим в лед водоема. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, юноша ушел из дома в Ивангороде 16 декабря. В течение месяца велись его поиски. Только 21 января тело подростка было найдено на Нарвском водохранилище, в четырех километрах от берега.
Известно, что молодой человек нигде не учился и не работал. Его тело направили в морг для установления причины смерти. // Фото: unsplash.com / Michael Fenton