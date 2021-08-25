Samsung научилась удаленно блокировать телевизоры по всему миру

В компании Samsung придумали новую технологию, которая в случае кражи сможет отключать телевизоры по всему миру.

В компании представили опцию TV Block, пишет РИА Новости со ссылкой на Bleeping Computer. В корпорации считают, что опция обеспечит безопасность и снизит количество краж телевизоров.

Как работает технология? После подключения телевизора к Интернету алгоритм проверит серийный номер устройства в списках украденной или нелегально проданной продукции. При совпадении номеров TV Block вычислит, что телевизор попал в руки незаконно, а затем сама отключит его функции. Новую опцию активируют на всех телевизорах производителя. (фото tvrepair.ru)