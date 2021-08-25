Россия выиграла первое золото на Паралимпийских Играх

Российская спортсменка Валерия Шабалина победила в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпиаде в Токио.

Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно.

Это золото стало первым для сборной Паралимпийского комитета России на Играх в Токио. Фото russianparalymp/Instagram