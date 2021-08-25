25 августа 2021, 13:32
Россия выиграла первое золото на Паралимпийских Играх
Валерия Шабалина выиграла соревнования в плавании с мировым рекордом
Российская спортсменка Валерия Шабалина победила в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем в классе S14 на Паралимпиаде в Токио.
Шабалина в финале победила со временем 1 минута 03,59 секунды, обновив свой же мировой рекорд (1.03.68). Второй и третьей стали австралийки Пейдж Леонхардт (+1,89 секунды) и Руби Сторм (+2,91) соответственно.
Это золото стало первым для сборной Паралимпийского комитета России на Играх в Токио. Фото russianparalymp/Instagram