Самолет-разведчик пролетел вдоль границы России и Финляндии

Самолет-разведчик НАТО пролетел 16 апреля вдоль границы России и Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

По информации агентства, воздушное судно взлетело с базы Мальмен в Швеции в 7:56 утра по московскому времени, пролетело вдоль границы и развернулось у Норвегии. Отмечается, что ранее этот самолет уже выполнял подобные маневры.

