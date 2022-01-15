Самолет-памятник упал под тяжестью снега на севере Карелии

В Кемском районе упал самолет-памятник. Об этом сегодня сообщил паблик «Онлайн-журнала «Черника» со ссылкой на читателей.

«На 14 км трассы Кемь-Калевала когда-то располагался поселок Сокол, в котором жили военные летчики 265-го истребительного авиаполка ПВО, а ранее 828-го штурмового авиационного полка, служившие на аэродроме Подужемье, расположенном у автотрассы. Здесь в качестве памятника установлен самолет», - сказано в сообщении группы. Однако под тяжестью снега конструкция упала. (фото vk.com)