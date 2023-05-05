Самбист из Петрозаводска выиграл бронзовую медаль на чемпионате России

В Грозном с 1 по 4 мая прошел чемпионат России по самбо среди студентов «Мемориал Е.М. Чумакова». Самбист из Петрозаводска Арман Багдасарян поднялся на третью ступень пьедестала.

Честь Карелии отстаивали воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №5, студенты ПетрГУ Арман Багдасарян и Константин Годинов.

Арман Багдасарян традиционно показал высокий класс техники борьбы, одержав победы в четырех встречах и незначительно уступил лишь в одной. По итогу - бронзовая награда в весовой категории до 79 кг.

Константин Годинов успешно дебютировал на таких крупных соревнованиях. Спортсмен достойно боролся, выиграв в том числе у мастера спорта из Владимирской области. Во встрече за бронзу Константин уступил и по итогу вошел в пятерку сильнейших самбистов страны в весовой категории до 58 кг.

Оба спортсмена - борцы Школы самбо Ильи Шегельмана. // Фото: "Спорт - норм жизни Карелия".