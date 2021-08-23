23 августа 2021, 08:34
Общество

Саамские лабиринты попали в топ адреналиновых мест для путешествий

Россияне определили список самых желанных направлений для получения острых ощущений

Саамские лабиринты, расположенные на севере Карелии, попали в список самых популярных адреналиновых мест в России. Об этом сообщает сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Россияне высказали мнение, что самые экстремальные места в стране - это знаменитый перевал Дятлова, а также Танцующий лес в Калининградской области. Саамские лабиринты расположились на третьем месте.

В рейтинг мест силы также вошли такие направления, как Патриаршие пруды в Москве и Долина смерти на Камчатке. Фото otdyhvkarelii.ru

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Метки: 
саамские лабиринты
Адреналин
путешествия
перевал Дятлова
танцующий лес
новости Карелии