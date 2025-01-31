С загадочно погибшей семейной парой простят в Карелии

С погибшими при загадочных обстоятельствах супругами простятся в субботу в Костомукше.

Напомним, 64-летняя женщина и 66-летний мужчина пропали 22 января. Их искали следователи, криминалисты, полицейские и волонтеры. Следователи заподозрили, что в отношении пропавшей могло быть совершено противоправное деяние. По факту ее загадочного исчезновения было возбуждено уголовное дело.

Впоследствии в лесу рядом с Костомукшей было найдено тело мужчины. Следов, которые бы указали на криминальный характер его гибели, не нашли. 28 января в земле в лесу было обнаружено тело женщины с повреждениями, свидетельствующими о насильственном характере гибели. Точную причину гибели должны установить эксперты.

С погибшими супругами простятся 1 февраля в траурном зале, об этом написали в сообществе «Антибеседка-Костомукша». // фото unsplash.com